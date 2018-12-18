Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин был замечен возле стриптиз-клуба в обществе девушек.

Как сообщают СМИ, футболист провёл ночь в стрип-баре и устроил пьяную прогулку на лошадях с двумя девушками, а также отказался платить за свои развлечения. После прогулки Аршавин начал целоваться со своими спутницами на улице возле клуба, несмотря на то, что у него есть супруга.

Напомним, недавно Аршавин, завершивший карьеру в казахстанском «Кайрате», вернулся в Санкт-Петербург и получил должность в «Зените». 37-летний экс-футболист возглавил международное направление «Сириус» в «Зените» в структуре петербуржцев.

Напомним, в «Зените» Андрей Аршавин играл с 2000 по 2008 годы и с 2012 по 2015 годы. В составе сборной России Аршавин завоевывал бронзовые медали чемпионата Европы-2008 в Австрии и Швейцарии.

3 декабря Андрей Аршавин в прямом эфире программы «Тотальный футбол» сказал, что его карьера завершена.