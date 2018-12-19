Олимпийская чемпионка Алина Загитова не вышла на тренировочный лед в мордовском Саранске.

В составе группы Этери Тутберидзе программы прокатывают Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная. Также с ними на тренировку вышли Дарья Паненкова и Алена Леонова.

Отметим, что для Трусовой и Щербаковой это первый взрослый чемпионат России. Из-за возраста они не смогут поехать на взрослые международные турниры даже в случае попадания в тройку. Победительница юниорского финала Гран-при Алёна Косторная уже участвовала в чемпионате России и выиграла бронзовую медаль, уступив Алине Загитовой и Марии Сотсковой. Самой Тутберидзе также не было у бортика. Возможно, вместе с Алиной они приедут непосредственно к стартам.

В случае, если Загитова не выйдет на лед, куда проще стане Евгении Медведевой, не прошедшей в этом году в финал Гран-при. Ранее из соревнований выбыла Елизавета Туктамышева, заболевшая воспалением легких.

Между тем, все билеты уже распроданы.