Российский актер и телеведущий Иван Ургант станет ведущим Матча всех звезд Единой лиги ВТБ в 2019 году, сообщает пресс-служба лиги.

По словам Урганта, которые приводит официальный сайт лиги, участие в Матче всех звезд стало для него хорошей традицией.

«Иван Ургант уже стал частью нашей баскетбольной семьи», — отметила генеральный директор Единой лиги Илона Корстин.

По ее словам, на новой ВТБ Арене телеведущий снова всех удивит.

Встреча, которая каждый год проходит в формате «Звезды России» — «Звезды Мира», состоится 17 февраля в Москве на «ВТБ Арене» – Центральном стадионе «Динамо».

Ранее Ургант вел два предыдущих Матча всех звезд — в 2017 году в Сочи и в 2018 году в Санкт-Петербурге.

Отметим, в данный момент в голосовании болельщиков за участников Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ лидируют игроки «Химок» Алексей Швед и Энтони Гилл.