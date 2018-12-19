Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил благодарность покинувшему пост президента РФС Виталию Мутко.

По словам Черчесова, на исполкоме РФС он узнал о том, что пост президента организации покидает Виталий Мутко.

Главный тренер сборной России поблагодарил его «за ту поддержку, которую он оказывал сборной за эти два с небольшим года». Черчесов добавил, что считает это важным моментом в профессиональных отношениях между руководителем и всем коллективом национальной сборной.

«Поэтому еще раз говорю ему свое тренерское и наше командное спасибо», — заявил Черчесов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее наставник сборной рассказал, что если бы Мутко не поддерживал Черчесова, того бы «сожгли, наверное, как известного исторического персонажа».

Напомним, Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. До 12 февраля возможно выдвижение кандидатов на пост главы организации. Исполняющим обязанности до конференции назначен глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин.