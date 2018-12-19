Сразу три футболиста французского «Лиона» попали в сферу интересов каталонской «Барселоны», сообщает испанский портал Sport.

Сине-гранатовым оказались нужны французские полузащитники Набиль Фекир, Танги Ндомбеле и Уссем Ауар.

По информации издания, за Ндомбеле «Лион» хочет получить 37 миллиона евро, но этот игрок не является для каталонцев приоритетным вариантом. Отмечается, что в первую очередь «Барселона» заинтересована в игроке «ПСЖ» Адриене Рабьо и футболисте «Аякса» Фрэнки де Йонге.

Напомним, «Барселона» и «Лион» встретится в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится во Франции 19 февраля, ответная пройдет 13 марта в Испании.

Отметим, в данный момент «Барселона» идет на первом месте в таблице чемпионата Испании, «Лион» располагается на на третьей строчке во французской Лиге 1.