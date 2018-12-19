Английский «Манчестер Юнайтед» определился с двумя основными кандидатурами на пост главного тренера, сообщает Diario AS.

По информации источника, ими стали бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Отмечается, что французский специалист, выигравший с «Реалом» три кубка Лиги чемпионов подряд, пока не дал ответа. Аргентинский тренер согласен возглавить манкунианцев в том случае, если «МЮ» заплатит за его приглашение 40 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, английский «Манчестер Юнайтед» разорвал контакт с португальским специалистом Жозе Моуринью. Клуб на своем официальном сайте пожелал своему бывшему главному тренеру успехов в дальнейшей работе.

До конца сезона-2018/19 команду будет возглавлять норвежец Уле-Гуннар Сульшер, он стал исполняющим обязанности главного тренера.