Бывший глава РФС Виталий Мутко прокомментировал свою отставку с поста президента организации.

По словам Мутко, заступая на пост президента РФС, он стоял перед задачей нормализации российского футбола, а после принял новый вызов в виде чемпионата мира.

По его мнению, эти задачи в данный момент в целом решены, и функционер удовлетворен результатами своей работы. Мутко отметил, что пришло время выбрать нового президента, и для этого наступил правильный период – конец года, сборная играет в квалификации чемпионата Европы.

«Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике», — заявил Мутко, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. До 12 февраля возможно выдвижение кандидатов на пост главы организации. Исполняющим обязанности до конференции назначен глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Ранее СМИ сообщали, что основными кандидатами на должность являются генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин, а также председатель совета директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Дюков.