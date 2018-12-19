«Зенит», как обычно, наплодил игроков, которые набираются игровой практики вне системы петербургского клуба. «Зенит» отдал этих игроков в аренду, поскольку каждый из них не имел бы постоянного места в составе сине-бело-голубых. Ждать возвращенцев ближайшей зимой не стоит. Каждый из них «одолжен» другому клубу минимум на год. Ну а дальше – кто знает, возможно, арендованные игроки возьмут пример с Луиша Нету, Эрнани и Роберта Мака – ведь все они находились в рентах еще в прошлом году Как проявляют себя арендованные парни за те полгода, которые командой руководит Сергей Семак?

Вратари: Егор Бабурин («Рубин») и Максим Рудаков (ХИК)



Обоим не стоит терять надежду еще заиграть в стане сине-бело-голубых. Тут много зависит от стремлений Михаила Кержакова и Юрий Лодыгина – насколько они готовы сидеть под Луневым. Но при этом, и арендованные киперы готовы развиваться.

Бабурин отдан в аренду на год в «Рубин». В «Зените» он был четвертым вратарем, в «Рубине» — Бабура второй. Он находится за спиной Ивана Коновалова, но вытесняет этого стража ворот в кубковых матчах или в играх против «Зенита». В последнем матче на «Газпром Арене» Бабурин сумел закрепить за казанским клубом победу, пропустив только с пенальти. Плюс нахождения Бабурина в «Рубине» — работа с тренером вратарей Виталием Кафановым, который владеет великолепным педагогическим мастерством. Возможно, мы увидим еще Бабурина в качестве голкипера экстра-класса.

Что касается Рудакова, то Макс провел качественный сезон в финском ХИК, став чемпионом Финляндии. Главное, что в клубе из Хельсинки Рудаков основной вратарь. За 27 матчей он пропустил 15 голов. То есть, наш российский вратарь – номер один в сильнейшем клубе Финляндии. Это солидно.

Защитники: Ибрагим Цаллагов («Рубин») и Иван Новосельцев («Анжи»)



Оба пришли в «Зенит» по протекции Мирча Луческу, который кое-что смыслит в оценке потенциала футболистов. Цаллагов – это универсал, который может закрыть обе бровки в латерали, а также уверенно сыграть на позиции опорного полузащитника. Ни Манчини, ни Семак не захотели давать шанс российскому игроку, но Курбан Бердыев пригласил его в «Рубин». За время в Казани Цаллагов начинал в основе «Рубина», провел пять матчей, но получил травму, выбыв на 2 месяца. Продолжаем утверждать, что уровень Цаллагова – не сильно ниже Смольникова и Анюков на сходе.

Новосельцев – обидный просчет селекции «Зенита». В «Ростове» все того же Бердыева он качественно выглядел в схеме с тремя центральными защитниками, однако при игре в два у него не заладилось. Особенно недочеты в игре Вано можно оценить при его работе с мячом. Сейчас Новосельцев имеет постоянную практику в «Анжи», за который сыграл в 11 матчах текущего чемпионата России.

Полузащитники: Эмильяно Ригони («Аталанта») и Даниил Лесовой («Арсенал»)



Аргентинский крайний хавбек имеет изюминку в виде своего умения одинаково работать обеими ногами. Вот только ему не достает понимания своих возможностей – сделать финт, переложить с ноги на ногу на замахе, — это не про него. Летом Ригони ушел в «Аталанту» и начал там отлично: с дубля в ворота «Ромы». Но также было и в «Зените» — великолепное начало и никакое продолжение. Ригони сел в Италии на лавку: 11 матчей, только 6 в основном составе.

Технарь Лесовой пользовался спросом у Олега Кононова, который регулярно выпускал парня в основе тульского «Арсенала». Игорь Черевченко пока больше доверяет другим техничным игрокам, которых у него в достатке. Тем не менее, Лесовой – это актив, который можно и нужно развивать.

Нападающие: Лука Джорджевич («Арсенал»), Дмитрий Полоз («Рубин») и Андрей Панюков («Урал»)



Джорджевич – самый невезучий футболист «Зенита». Черногорец находится в системе клуба уже 6 лет, но каждый из тренеров сине-бело-голубых постоянно твердит, что это талантливый футболист, но в условиях российского лимита он будет сидеть на лавке. В «Арсенале» Джорджевич – ведущий бомбардир своей команды. У Луки 5 голов и 5 результативных передач в 15 играх текущего чемпионата. Когда он вернется летом, у черногорца еще будет год контракта – можно будет в очередной раз попытаться слепить из него лучшего нападающего «Зенита».

У Полоза ситуация проще: у него русский паспорт, а также способность действовать на всех флангах нападения. Правда, по жалобам Курбана Бердыева, Полоз потерял в подвижности, что было заметно еще в команде Роберто Манчини. В этом сезоне Полоз сумел вернуться в сборную России, но его результативность за «Рубин» не впечатляет: всего 3 гола в 18 матчах сезона.

Андрей Панюков вечно ходит в талантах, но по факту проводит свой дебютный сезон в команде уровня РПЛ. В «Урале» он неплох, в октябре забивал чуть ли не в каждом матче, но всего за осеннюю часть насобиралось лишь четыре гола. У Панюкова есть голевое чуть, но ему не достает хорошей игры в подыгрыше, что необходимо если ты играешь за «Зенит».