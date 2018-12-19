Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о политике ротации в СКА и возможном продолжении карьеры в «Автомобилисте».

По словам Дацюка, решение лишить его должности капитана в СКА останется в раздевалке команды. Он добавил, что «начинал обычным солдатом» и продолжит им быть, будет играть, помогать партнерам и команде.

Дацюк отметил, что в СКА много достойных хоккеистов, и он будет помогать новому капитану Евгению Кетову по мере возможностей.

Хоккеист подчеркнул, что он плохо относится к такой политике ротации, которая сейчас применяется в СКА. «Я с ней не совсем согласен», — добавил Дацюк.

Игрок также рассказал, что СКА – его любимая команда после «Автомобилиста». Он признался, что у него есть желание вернуться в «Автомобилист».

«Главное, чтобы и возможность была. Я уже говорил, что хочу не присутствовать на площадке, а помогать команде», — заявил Дацюк в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Павел Дацюк 15 лет выступал в НХЛ за клуб «Детройт Ред Уингз». В данный момент Дацюк выступает за СКА, но его права до 1 июля принадлежат «Аризоне». После 1 июля он получит статус свободного агента.