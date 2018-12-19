Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева прокомментировала тот факт, что Павел и другие участники драк в данный момент находятся в СИЗО.

Мамаева считает, что по закону всех четверых должны отпустить.

«Мера пресечения под стражей — это если бы они были реальными бандитами, убийцами и преступниками», — заявила жена полузащитника «Краснодара» в программе «Дневник хача». По мнению Аланы, «за эту драку с непонятной историей» максимальное наказание для футболистов — домашний арест. Мамаева считает, что это «показательная порка».

Она отметила, что, как только инцидент случился, все требовали посадить игроков в тюрьму, а сейчас, наоборот, просят выпустить и считают происходящее перебором.

Напомним, по итогам апелляции мера пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева осталась прежней. Суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Тверского районного суда о продлении срока содержания под стражей и принял решение оставить постановление без изменений.

Отметим, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля.