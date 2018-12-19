Президент «Зенита» Сергей Фурсенко не сомневается в заявке «Газпром-арены» на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году. Председатель правления клуб отметил, что петербургский стадион имеет несомненные преимущества перед главным кандидатом – стадионом «Альянц Арена» в Мюнхене.

«Мы приветствуем решение РФС выдвинуть наш стадион на проведение финала Лиги Чемпионом. Приняли эту инициативу с большим удовлетворением. Сами готовили эту заявку, поскольку считаем, что сможем блестяще провести финал на нашем стадионе. Петербург – самый замечательный город, который я знаю. Горожане всегда проявляют гостеприимство. Думаю, мы победим в этой заявке», — сказал Сергей Александрович.

Прим этом Фурсенко отметил, что стадион в Мюнхене – серьезный соперник.

«Там один из лучших стадионов в мире, но мне кажется, что мы имеем преимущество. По всем причинам у нас лучший стадион и город в мире», — считает бывший президент РФС.