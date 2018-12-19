Бразилец Неймар выразил свое отношение к «Манчестер Юнайтед» — именно этот клуб достался «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги Чемпионов. По мнений бразильца, после ухода с поста главного тренера манкунианцев Жозе Моуриньо «красных дьяволов» поменяется философия игры.

«Я хорошо отреагировал на результаты жеребьевки. Это будет две серьезные игры против сильной команды. У них поменялся тренер, поэтому изменится и философия. Они будут другими, но мы знаем о возможностях, которые есть у «Манчестер Юнайтед». Мы рады показать себя против «Манчестер Юнайтед», — отметил Неймар.

Напомним, что после отставки спешиала уан Жозе Моуриньо «МЮ» возглавил норвежец «сейчас выйду на замену и забью» Уле Гуннар Сульшер, который вместе с «Мольде» не так давно противостоял «Зениту» в квалификации Лиги Европы.