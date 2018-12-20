Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис уйдет из клуба по окончании сезона. По сведениям Marca, бразилец не будет продлевать соглашение с «матрасниками». Его текущее соглашение рассчитано до лета 2019. Это значит, что футболист вправе вести переговоры с другими командами в январе.

Сейчас Луис восстанавливается после травмы бедра, полученного в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (3:2).

Интерес к Филипе Луис имеют миланские клубы «Интер» и «Милан». В текущем сезоне в активе бразильского защитника 13 встреч за «Атлетико». А сам мадридский клуб располагается на третьей строчке испанского чемпионата с 31 очком.