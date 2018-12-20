Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был оштрафован клубом за проявление реакции после отставки с поста главного тренера Жозе Моуриньо. Погба выложил в инстаграме собственное фото с ухмыляющейся физиономией.

Через несколько минут французский хавбек удалил пост, но было уже поздно. Погба попытался съехать, сказав, что это была запланированная рекламная публикация, но не получилась.

Английский клуб посчитал это изображение некорректным и решил оштрафовать Погба.

Напомним, что Моуриньо был уволен с поста главного тренера во вторник. Исполняющим обязанностью наставника «Манчестер Юнайтед назначен Уле-Гуннар Сульшер, бывший тренер новрежского «Мольде» и суперзапасной «МЮ» во время игровой карьеры.