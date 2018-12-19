«Филадельфии Флайерз» поместила российского нападающего Раделя Фазлеева на драфт отказов. Об этом сообщил Sportsnet Эллиот Фридман.

Россиянин никак не мог выбраться из запаса «Флайерз» и выступал только за фарм-клуб «Филадельфии» «Лихай Вэлли», за который выступал последние три года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл 15 матчах, в которых набрал только 2 очка. Две голевые передачи и ноль голов. В НХЛ, понятно, Фазлеев не выходил.

Воспитанник казанского хоккея известен по выступлению за сборную России на молодежном чемпионате мира 2016 года, с которой выиграл серебряные медали. Возможно, сейчас он вернется в Россию.