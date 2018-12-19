В Саранске прошла жеребьевка короткой программы чемпионата России по фигурному катанию. На ней стало понятна очередность прокатов фигуристок. Так, двукратный призер Олимпиады в Пхенчанге Евгения Медведева будет кататься последней. Ее главная конкурентка олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выйдет на лед седьмой – такой расклад для Загитовой обеспечила фигуристка Станислава Константинова, которая вытащила ей седьмой номер.

Перед Загитовой поедет кататься Софья Самодурова. Откроет короткую программу Мария Сотскова. Александра Трусова выйдет на лед третьей. Алена Леонова будет кататься четвертой.

Чемпионат России пройдет с 20 по 23 декабря в Саранске.

Результаты жеребьевки короткой программы: