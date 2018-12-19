Мадридский «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира обыграл японский «Касима Антлерс» со счетом 3:1. Встреча проходила в ОАЭ.

У команды Сантьяго Солари взрывную игру провел валиец Гарет Бейл, который сделал хет-трик. У японцев отличился Сема Дои.

На счету Бейла это уже шестой гол на клубных чемпионатах мира. Он вплотную подошел к лучшему бомбардиру в истории турнира Криштиану Роналду, у которого 7 голов.

В чемпионате мира среди клубов «Реал» сразится с эмиратским «Аль-Айн». Матч состоится 22 декабря.

Таким образом, «Реал» оказывается в финале клубного ЧМ в третий раз подряд, ранее в двух финала мадридцы побеждали.

В матче за 3-е место в тот же день сыграют японский «Касима Антлерс» с аргентинским «Ривер Плейт».