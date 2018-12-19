В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором магнитогорский «Металлург» выиграл у «Ак Барса» по буллитам. Гости смогли отыграться со счета 1:3, переведя игру в овертайм. А в серии бросков смогли одержать победу.

В первом периоде «Ак Барс» провел две шайбы в ворота Кошечкина в интервале 13 секунд – отличились Михеев и Азеведу. После перерыва «Металлург» усилиями Верещагина сократил разрыв в счете, но затем ветеран казанцев Данис Зарипов забил третью шайбу.

В третьем периоде «Магнитка» вновь сократила отставание, а на 20-й минуте Эллисон сравнял счет.

Таким образом, «Ак Барс» проиграл второй раз в последних 13 матчах, «Металлург» оформил вторую победу кряду.