Нижегородское «Торпедо» сыграло на своем льду с челябинском «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сыграло и проиграло в овертайме — 3:2. Гости сумели победить в формате 3 на 3. Все голы, кроме последней шайбы в овертайме, забивали легионеры.

Челябинцы открыли счёт на 19-й минуте с помощью Кристиана Томаса в большинстве. «Торпедо» отыгралось во втором периоде благодаря Энди Мили, который также забил в численном неравенстве.

На 54-й минуте Ник Бэйлен снова вывел «Трактор» вперед, но «Торпедо» отыгралось в концовке 3-го периода – Саболич забил в большинстве. В овертайме отличился Илья Карпухин, принеся гостям победу.

Таким образом, «Трактор» одерживает третью победу подряд, а нижегородский клуб терпит второе кряду поражение.