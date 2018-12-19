В игре 16-го тура чемпионата Германии бывший соперник московского «Локомотива» в группе Лиги Чемпионов «Шальке-04» принимал на своем поле будущего соперника «Краснодара» по плей-офф Лиги Европы леверкузенский «Байер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Байер» забил два мяча уже в первом тайме. На 26-й минуте счёт открыл швейцарский защитник Александар Драгович. Уже через 9 минут гости забили второй мяч – отличился нападающий Лукас Аларио. Единственный мяч «Шальке» также забил перед перерывом – это сделал американский нападающий Хаджи Райт.

Таким образом, «Байер» набрал 21 очко и вышел на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» с 15 очками находится на 14-м месте в таблице Бундеслиги. В следующем туре «Байер» встретится в гостях с берлинской «Гертой», а «Шальке-04» сыграет со «Штутгартом».