Полузащитник АИКа Кристоффер Олссон стал объектом для внимания «Краснодара». По информации Aftonbaldet, российский клуб даже предложил за 23-летнего шведа 4,5 миллиона евро.

«Обычно мы не комментируем сделки до их завершения. Интерес к Олссону существует со стороны нескольких команд. Более точная информация появится позже», — сказал директор АИКа Бьорн Вестстрем.

Олссона хочет купить итальянский «Удинезе», однако российский клуб сделал более выгодное предложение. От этой сделки 20% получит датский «Мидтьюллан», поскольку именно из этого клуба Олссон перебрался в АИК с 2017 года.

Отметим, что Олссон стал лучшим игроком последнего чемпионата Швеции. В его активе 5 голов за 29 матчей.

В составе «Краснодара» ранее с успехом выступал центральный защитник из Швеции Андреас Гранквист. А в нынешнем составе лидер команды Виктор Классон.