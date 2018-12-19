Казанский УНИКС на выезде переиграл немецкий «Скайлайнерс» — 72:65. Встреча проходила в рамках 10-го тура Еврокубка.

УНИКС захватил преимущество в матче с первой четверти, а затем победил и во второй. После большого перерыва немцы приблизились к казанскому клубу, однако несмотря на победы в третьей и четвертой четвертях, с победой остался клуб из России.

Наиболее результативным игроком у УНИКСа стал Пьеррия Генри, у которого 14 очков.

Таким образом, казанский клуб продолжает лидировать в группе D Еврокубка. Для россиян это девятая победа в десяти матчах. Немецкий клуб занимает третье место.