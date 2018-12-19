Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук возобновил полноценные тренировки после перенесенной инфекции.

Бывший игрок СКА тренировался в третьем звене «Кингз» вместе с Бренданом Лайпсиком и Нейтом Томпсоном.

Напомним, что в начале декабря Кови выбыл из строя из-за инфекции в лодыжке, нападающему даже потребовалось хирургическая операция.

В текущем сезоне НХЛ Ковальчук сыграл 25 матчей, в которых набрал 13 очков – забросил пять шайб и сделал девять голевых передач. При этом в ряде матчей Ковальчук оставался в запасе, поскольку его показатель полезности оставляет желать лучшего «–13».

В последней игре Ковальчука до травмы в матче с «Эдмонтоном» (2:3) 30 ноября Ковальчук не набрал очки в одиннадцатом матче подряд, сыграв чуть более 14 минут.