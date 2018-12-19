Двукратный призер Олимпиады 2018 Евгения Медведева рассказал, что ей нравится выступать последней. Напомним, что в Саранске на жеребьевке короткой программы чемпионата России по фигурному катанию Медведева вытянула заключительный 18-й номер.

«Это здорово. Мне гораздо больше нравится выходить на лед последней. Если бы вытянула первый шар, наверное, присутствовало бы волнение. А так все сложилось удачно», — цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».

Отметим, что первой на лед в Саранске выйдет Мария Сотскова. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова будет кататься седьмой.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.