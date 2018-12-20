Федерация лыжных гонок России назвала состав команды на супермногодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 29 декабря по 6 января.

В составе мужской сборной выступят лидер общего зачета Александр Большунов, победитель последней гонки на Кубке мира Евгений Белов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, призеры Олимпийских игр Денис Спицов, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин, а также Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев и Глеб Ретивых.

За женскую команду выступят бронзовые призеры Пхенчхана-2018 Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская, призеры эстафеты в Бейтостолене Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Елена Соболева.

Еще один участник добавится в обе команды по итогам Континентального Кубка.

«Тур де Ски» будет проводиться с 29 декабря по 6 января в Италии (Тоблах, Валь-ди-Фьемме), Германии (Оберстдорф) и Швейцарии (Валь Мюстейр).