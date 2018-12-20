Олимпийская чемпионка Алина Загитова приехала в Саранск для участия в чемпионате России по фигурному катанию.

Как сообщает «Спорт Экспресс», спортсменка прибыла из Москвы на ночном поезде. Она ехала в одном купе с Дианой Дэвис, дочерью её тренера Этери Тутберидзе. Дэвис выступает по юниорам в танцах на льду.

Вчера, 19 декабря, Загитова не вышла на официальную тренировку, и хореограф Даниил Глейхенгауз пояснил, что фигуристка приедет на следующий день. Загитова также пропустила жеребьёвку — стартовый номер за неё вытянула другая участница. Олимпийская чемпионка получила седьмой номер — она откроет вторую разминку.

Последней выступит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая осталась довольна жеребьёвкой.

Турнир открывается 20 декабря короткими программами мужчин и пар, а также ритмическим танцем. Одиночницы покажут короткую программу завтра, 21 декабря.