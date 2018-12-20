Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил четырёхматчевую дисквалификацию.

Как сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), полузащитник пропустит четыре игры — наказание распространяется на национальный чемпионат, Кубок Франции и Кубок лиги. Напомним, Головин был удалён с поля в игре 18-го тура Лиги 1 с «Лионом» — он сфолил на Набиле Фекире, ударив соперника по ногам.

Тот матч «Монако» разгромно проиграл со счётом 3:0 — встреча проходила на стадионе «Лиона».

После 18-ти туров «Монако» идёт на 19-м месте в зоне вылета, опережая только «Генгам». В активе команды Тьерри Анри — всего 13 очков с тремя поражениями, четырьмя ничьими и десятью поражениями. Лидирующий «ПСЖ» набрал 44 очка.