В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Питтсбург Пинвинз» Евгения Малкина переиграл на выезде «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт во втором периоде открыл форвард «Вашингтона» Ларс Эллер, но «Питтсбург» быстро отыгрался — шайбу забросил Сидни Кросби, реализовав большинство. До ухода на второй перерыв «Пинвинз» удалось выйти вперёд усилиями Брайана Раста.

Самым результативным из россиян стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин — ему удалось сделать голевую передачу. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились полезными действиями.

Овечкин прервал результативную серию и поскандалил с Синдни Кросби — канадец на правах капитана разговаривал с судьёй, а Овечкин пытался вмешаться в ситуацию.

Sidney Crosby and Alex Ovechkin continuing the rivalry with some exchanges from the bench pic.twitter.com/A8n19v5loy

