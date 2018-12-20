Российская биатлонистка Ульяна Кайшева не примет участия в этапе Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиахе.

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ», ссылаясь на старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына. Напомним, Кайшева выступала на этапах Кубка мира в Поклюке и Хохфильцене, но из-за неудовлетворительный результатов была отправлена на Кубок IBU. В составе главной команды её заменила Анастасия Морозова.

Также сообщается, что на тренировку перед стартом этапа Кубка мира в Нове Место не вышла Евгения Павлова — она находится в предболезненном состоянии.

Этап Кубка мира в Нове Место будет проходить с 20 по 23 декабря. В программе соревнований — спринты и гонки преследования, а также первые в сезоне масс-старты.