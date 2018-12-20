В Саранске 20 декабря стартует первый соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию.

Первыми в 14:00 на лёд выйдут мужчины-одиночники. Среди фаворитов — представляющие Санкт-Петербург Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Коляда мог пропустить турнир из-за болезни, но принял решение стартовать. Петербуржец Пётр Гуменник заболел и снялся с турнира. Также на старт не выйдет Сергей Воронов, который получил травму за день до старта.

В 16:50 начнётся короткая программа у спортивных пар: Петербург представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Соревновательный день в 20:30 закроет ритмический танец — за Петербург выступят Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.