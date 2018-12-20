Оргкомитет женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy опубликовал официальный список участниц.

Россию представят Мария Шарапова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. По рейтингу список возглавляет представительница Чехии Петра Квитова, которая является действующей победительницей турнира.

Также на корты выйдут Кики Бертентс, Кристина Младенович, Карла Суарес Наварро, Юлия Гергес, Доминика Цибулкова и другие.

Турнир будет проходить с 26 января по 3 февраля 2019 года на кортах «СИБУР АРЕНЫ» и ТЦ «Динамо».

Прошлогодний розыгрыш St. Petersburg Ladies Trophy признали лучшим турниром WTA в сезоне по мнению игроков. В категории Premier Mandatory лучшим стал турнир в Индиан-Уэллсе , в категории Premier 5 — турнир в Риме, в категории International — турнир в Гонконге.