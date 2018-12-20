В Саранске короткими программами у мужчин-одиночников в 14:00 стартовал чемпионат России по фигурному катанию.

Соревнования открывает петербуржец Александр Петров, воспитанник Алексея Мишина. В первой разминке также выступит представляющий Петербург и Карелию Артём Лежеев, а претендент на медали Михаил Коляда выйдет на лёд пятым, после Максима Ковтуна — одного из главных конкурентов.

Во второй разминке Петербург представят Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин, в третьей — Антон Шулепов. Способный занять высокое место москвич Александр Самарин выступит под десятым стартовым номером.

Напомним, ранее с турнира из-за болезни снялся петербуржец Пётр Гуменник — его заменил Артём Зотов. Также из-за травмы не выступит финалист Гран-при Сергей Воронов.