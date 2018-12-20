Российские клубы не были очень успешны в 2018-м году, особенно во второй его половине. Nevasport вспомнил 12 самых крутых матчей наших команд в еврокубках.

Лига Европы. «Ницца» — «Локомотив» 2:3, 15 февраля 2018 года

Перенесемся на десять месяцев назад. Как обычно с 1/16 финала Лиги Европы начался сезон российских клубов. Первый матч «Локомотива» во Франции обернулся крутым триллером. Уже на 28-й минуте «Ницца» вела в два мяча благодаря дублю всем известного Марио Балотелли – сначала глупый гол москвичи пропустили на 4-й минуте, а потом был назначен пенальти после игры рукой Пейчиновича. Но «Локомотив» не сдался, и во многом помог гол в раздевалку, который тоже был забит с пенальти. Его реализовал Фернандеш, а во втором тайме «Ницца» заработала удаление, и «Локомотив» завладел преимуществом. Железнодорожники забили еще два мяча, и все голы на счету Мануэла Фернандеша! Его хет-трик против дубля Балотелли, «Локомотив» победил в этом матче, как и во втором, пройдя в 1/8 финала.

Лига Европы. «Зенит» — «Селтик» 3:0, 22 февраля 2018 года

Шотландцы сильно хорохорились перед матчем в России, гуляя по Петербургу зимой без курток и шапок. В первом домашнем матче они победили со счетом 1:0 и ехали к «Зениту» с небольшим преимуществом. Но сине-бело-голубые наказали «Селтик» за самоуверенность, разгромив команду Роджерса со счетом 3:0. Быстрый гол Ивановича в свой день рождения, мощный выстрел Кузяева и финальная точка от Кокорина – редкий случай, когда при Манчини все пошло по плану.

Лига Европы. «Лион» — ЦСКА 2:3, 15 марта 2018 года

Пройдя кое-как «Црвену Звезду», ЦСКА вышел на «Лион» и проиграл французам домашний матч со счетом 0:1. В гостях армейцы добились нужного результата и прошли благодаря правилу гостевого гола. Что важно – это был еще тот ЦСКА, с Березуцкими и Игнашевичем. Но забивали в тот вечер не они, а другие экс-футболисты армейцев: Головин, Муса и Вернблум. ЦСКА стал единственной командой сезона-2017/18, которая дошла до четвертьфинала Лиги Европы.

Лига Европы. ЦСКА – «Арсенал» 2:2, 12 апреля 2018 года

Но на этом удивления не закончились. Да, армейцы вчистую проиграли первый матч, но дали мощный бой во втором. Когда Набабкин забил второй мяч, все даже поверили, что ЦСКА сможет отыграться с 1:4. Но увы, «Арсенал» — не «Лион». Справедливости ради, счет игрок «Арсенала» Уэлбек сравнял уже в добавленное время, когда шансы на проход равнялись 1%, поэтому о безволии команды Гончаренко речи идти не может.

Лига Европы. «Уфа» — «Прогресс» 1:0, 9 августа 2018 года

Может показаться смешным, что матч против «Арсенала» стоит рядом с игрой против клуба из Люксембурга. А вот уфимскому клубу не смешно, 9 августа команда одержала свою первую победу в еврокубках. Автором исторического победного гола стал нынешний футболист ЦСКА Иван Обляков. Жаль, что не получилось пройти «Рейнджерс», который второй матч играл против «Уфы» 24 минуты вдевятером, но и так неплохо для первого раза.

Лига Европы. «Зенит» – «Динамо» Мн 8:1, 16 августа 2018 года

Мы не верим в слухи о договорных играх, а просто радуемся, что петербургский клуб может после счета 0:4 собраться и уничтожить пусть и не очень сильную команду, но все-таки одну из лидеров чемпионата Белоруссии. В этой игре было все: дополнительное время, два пенальти, хет-трик Дзюбы, по удалению у каждой команды. Разве можно такое срежиссировать?

Лига чемпионов. ЦСКА – «Реал» 1:0, 2 октября 2018 года

Победа армейцев над «Реалом» номер один. Отличный гол Влашича уже на четвертой минуте стал единственным, но все больше запомнили не его, а лицо Игоря Акинфеева, которого удалили на шестой добавленной к матчу минуте. И, конечно, важно отметить дебют в ЦСКА Георгия Кырнаца. Вышел в матче с «Реалом» на 98-й минуте – отыграл на ноль. Как сказал тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников, Кырнацу лучше закончить карьеру прямо сейчас.

Лига Европы. «Краснодар» — «Севилья» 2:1, 4 октября 2018 года

В начале октября российские клубы раскидывали испанские направо и налево. «Краснодар» дома одержал волевую победу над «Севильей», а Павел Мамаев отдал передачу, которая позволила Перейре сравнять счет. Намекнем руководству клуба, что без Мамаева «Краснодар» проиграл «Севилье» со счетом 0:3. Возможно, он все-таки пригодится черно-зеленым, и не стоит разрывать контракт.

Лига Европы. «Спартак» — «Вильярреал» 3:3, 4 октября 2018 года

«Спартак» своего испанского соперника не убрал легко и непринужденно, но такой результат для красно-белых был более чем отличный. Матч с «Вильярреалом» вышел очень крутым и валидольным, и москвичи упустили победу только на 96-й минуте встречи из-за мяча Санти Касорлы. Возможно, это Касорла виноват, что убрали Карреру, а никакой не Глушаков. «Фратрия», не на того ты напала.

Лига Европы. «Спартак» — «Рейнджерс» 4:3, 8 ноября 2018 года

Казалось бы, красно-белые полностью провалили евросезон. Но мощных матчей в новом сезоне у них больше, чем у того же «Зенита». После Карреры москвичей возглавил Рианчо, обыграл шотландский клуб типа так и было задумано. Хорошо, что Леонид Федун все же нашел ему замену. А вот игра вышла на загляденье, все голы были забиты в первый час игры – остальные 30 минут команды, видимо, пытались отдышаться.

Лига чемпионов. «Локомотив» — «Галатасарай» 2:0, 28 ноября 2018 года

Единственная победа железнодорожников в Лиге чемпионов спустя 14 лет пришлась на домашнюю игру с «Галатасараем». Команда Юрия Семина неплохо смотрелась и в других встречах, но никак не удавалось урвать хотя бы ничью. В игре с турками они сначала сами помогли «Локомотиву» — автогол на свой счет записал Донк, а во втором тайме упрочил преимущество Владислав Игнатьев.

Лига чемпионов. «Реал» — ЦСКА 0:3, 12 декабря 2018 года

Победа армейцев над «Реалом» номер два. Этот матч половина болельщиков и экспертов записали в историческую, а половина считает, что просто «Реал» не тот и не стоит делать далекоидущих выводов. В любом случае ЦСКА доминировал весь матч и не пропустил ни одного мяча, когда на поле были Марсело, Иско, Бэйл и Бензема. При этом армейцы наколотили в ворота Тибо Куртуа целых три мяча. Принижать ценность этой победы точно не стоит.