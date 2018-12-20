Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о ситуации вокруг фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

По словам Мутко спорт высших достижений – это особая статья, и в нем очень важен индивидуальный подход, знание проблем каждого спортсмена.

Мутко отметил, что у него есть сожаление, когда он наблюдает ситуацию, связанную с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, потому что, по мнению экс-президента РФС, фигуристок «как-то сталкивают».

Функционер считает, что надо к любому спортсмену относиться уважительно и знать его проблемы, тогда все будет хорошо в спорте высших достижений. «Речь ведь о топовых спортсменах», — заявил Мутко, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, в индивидуальных соревнованиях на олимпийских играх в Корее Алина Загитова завоевала золотые медали, а Евгения Медведева — серебряные.