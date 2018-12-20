Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может покинуть московский клуб и перейти в другую команду, сообщает Twitter-аккаунт sport_inside.

По информации источника, Тарасов покинет стан железнодорожников зимой и перейдет в другую команду из российской премьер-лиги. Отмечается, что из «Локомотива» также уйдет нынешний генеральный директор клуба Илья Геркус.

Вслед за гендиром Ильей Геркусом, @fclokomotiv зимой покинет культовый полузащитник Дмитрий Тарасов. Игровую практику футболист будет получать в другом клубе @rfpl — sport_inside (@sportinside2013) December 20, 2018

В нынешнем сезоне чемпионата России Дмитрий Тарасов сыграл четыре матча, в которых провел на поле в общей сложности около 100 минут.

В данный момент «Локомотив» идет на пятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги после 17 матчей.

Тарасов перешел в команду Юрия Семина в 2010 году из футбольного клуба «Москва», которого в данный момент не существует.