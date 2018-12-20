Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года и хореограф Илья Авербух прокомметировал противостояние фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на чемпионате России.

В интервью ТАСС Авербух заявил, что Медведева находится в более выигрышной ситуации, так как самое страшное для чемпионов — боязнь потерять своё место, а Медведева уже прошла через эти страхи. Поэтому она будет психологически спокойнее, чем Загитова, которая нервничает.

Авербух отметил, что соперничество Медведевой и Загитовой добавило фигурному катанию популярность и дополнительный пиар вокруг чемпионата России.

Турнир среди одиночниц стартует завтра, 21 декабря. Спортсменки выйдут на лёд с короткими программами.