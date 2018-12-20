Петербургский «Зенит» встретится с казанским УНИКСом в рамках топ-16 Кубка Европы 2 января.

Встреча пройдет в Казани и начнется в 20:00 по московскому времени.

Первая домашняя игра «Зенита» в Еврокубке состоится 9 января против хорватской «Цедевиты».

Напомним, в топ-16 Кубка Европы команда Василия Карасева сыграет с казанским УНИКСом, хорватской «Цедевитой» и «Андоррой», которая участвует в чемпионате Испании.

Другой российский клуб, «Локомотив-Кубань», в группе F встретится с бывшим соперником «Зенита», французским клубом АСВЕЛ, а также немецкими клубами «Ульм» и «Скайлайнерс».

Отметим, игры группового этапа пройдут с 1 января по 6 февраля. Две лучшие команды из каждой четверки выйдут в плей-офф турнира.