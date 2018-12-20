Российская биатлонистка Евгения Павлова опубликовала видео в своем Instagram, где она необычным способом надевает винтовку.

«Все легко и просто», — подписала видеоролик биатлонистка сборной России.

Кто-то из подписчиков назвал Евгению ниндзя, другие отметили, что она обращается с ружьем, как виртуоз. Также болельщики считают, что за такой прием Павловой полагаются дополнительные баллы.

Отметим, Евгения Павлова — победительница гонки на этапе Кубка IBU, чемпионка мира среди юниоров 2014 года и двукратная чемпионка Универсиады.

На этапе Кубка мира в Поклюке Павлова стала лучшей россиянкой в спринте — она заняла восьмое место, не допустив ни одного промаха, а на следующий день чисто отстреляла в гонке преследования.