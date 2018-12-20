Букмекеры объявили котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и рижским «Динамо», который состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 20 декабря.

По версии аналитиков, фаворитом является СКА с коэффициентом 1.22. Коэффициент на «Динамо» из Риги — 11.00, на ничью после основного времени — 6.75. Специалисты считают, что матч получится результативным: наиболее вероятным счётом называют 4:1 в пользу СКА.

СКА идёт на втором месте Западной конференции, набрав 61 очко и уступая пять баллов московскому ЦСКА. В Восточной конференции петербургский клуб опережает «Автомобилист» с 65 очками.

«Динамо» идёт на девятом месте Западной конференции, набрав 38 очков. Предыдущий матч команд состоялся в Цюрихе, и петербуржцы выиграли со счётом 2:1 — голы забили Николай Прохоркин и Павел Дацюк.

Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.