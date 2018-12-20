Футболист казанского «Рубина» Игорь Коновалов вспомнил о совместной игре за «Кубань» с Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко.

В интервью «Чемпионату» Коновалов заявил, что Аршавин мог всем «напихать» и однажды чуть не подрался с Арсеном Хубуловым за неточный пас. Ответ Хубулова не понравился экс-капитану сборной России, и футболисты начали бодаться головами, но товарищи по команде их растащили.

Также Коновалов назвал легендой российского футбола Романом Павлюченко, с которым стал общаться лично. Павлюченко иногда даёт футболисту советы и всегда поддерживает — например, желает восстановиться после травмы.

«Рубин» Коновалова идёт на шестом месте чемпионата России, набрав 25 очков. Казанская команда отстаёт от «Зенита» на девять очков.