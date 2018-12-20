Капитан «Спартака» Денис Глушаков сдал экзамен на лицензию УЕФА и рассказал о посещении Высшей школы тренеров.

В комментарии телеканалу «360» Глушаков признал, что ему предстоит многому учиться, и добавил, что пришёл в ВШТ за знаниями на будущее. На экзамене он объяснял, как вскрывать фланги. По мнению Глушакова, отвечать комиссии было сложнее, чем журналистам — «с прессой можно увильнуть и уйти от ответа, а там прямые вопросы — настоящий экзамен».

Футболиста спросили, какую команду он хотел бы возглавить в будущем — «Спартак» или «Манчестер Юнайтед» — и он выбрал московский клуб.

Напомним, на этой неделе Глушакова вызвали в отделение полиции для дачи показаний об угрозах жене Дарье. После допроса его отпустили из отделения, но в ближайшие дни в адрес Глушакова может быть возбуждено уголовное дело.