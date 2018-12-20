В чешском Нове Место стартовала мужская спринтерская гонка, которая проходит в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Сборную России будут представлять шесть спортсменов: Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Первым из россиян на дистанции появится Малышко, получивший девятый стартовый номер. Следом за ним под одиннадцатым номером на старт выйдет Гараничев.

Елисеев и Логинов начнут гонку по 25-м и 27-м номерами соответственно, Бабиков будет стартовать 53-м, Поварницын выйдет на трассу в самом конце списка участников – под 99-м номером.

Напомним, Бабиков и Поварницын присоединились к составу сборной России после успешных выступлений на Кубке IBU: спортсмены заменили Эдуарда Латыпова и Алексея Слепова.