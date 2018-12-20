В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга стартовал матч между СКА и рижским «Динамо». Игра проходит в рамках розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На данный момент петербургские армейцы располагаются на втором месте Западной конференции, имея в своём активе 61 очков и уступая пять баллов лидеру – московскому ЦСКА. В предыдущем матче подопечные Ильи Воробьёва разгромили братиславский «Слован»: игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 4:1.

Рижское «Динамо» идёт на восьмом месте Западной конференции, набрав 38 очков.

Предыдущая встреча СКА и «Динамо» завершилась победой армейцев со счётом 2:1. Голы на свой счёт записали Николай Прохоркин и Павел Дацюк.