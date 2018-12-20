Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв огласил состав на предстоящий матч с рижским «Динамо». Игра будет проходить в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 20 декабря, и начнётся в 19:30.

Место в воротах армейской команды займет Игорь Шестёркин. Магнус Хелльберг, игравший в прошлом матче, останется на скамейке запасных.

В составе первого звена на льду появятся Никита Гусев, Николай Прохоркин, Сергей Плотников, Владислав Гавриков и Патрик Херсли.

Второе звено: Алексей Кручини — Павел Дацюк — Виктор Тихонов, Артём Зуб — Антон Белов.

Третье звено: Андрей Кузьменко — Алексей Бывальцев — Александр Барабанов, Динар Хафизуллин — Давид Рунблад.

Четвертое звено: Наиль Якупов — Илья Каблуков — Евгений Кетов, Владислав Сёмин — Ярно Коскиранта.

Час до старта — время состава на матч! Сегодня — на матч с "Динамо" Рига.

Вперед, наш СКА! #СКАДРГ pic.twitter.com/hcZXRfSDAd — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 20, 2018

СКА идёт на втором месте Западной конференции, набрав 61 очко и уступая пять баллов московскому ЦСКА.