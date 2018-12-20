Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мнением о лидерских позициях француза Мартена Фуркада в последние годы.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Бё отметил, что с приходом Фуркада мировой биатлон поднялся на новый уровень. Йоханнес добавил, что в каком-то смысле Мартен сломал карьеру ему и россиянину Антону Шипулину.

Норвежец обратил внимание на то, что Фуркад показал, что можно проводить все гонки на высоком уровне, не «проваливаясь» после несколько удачных стартов.

Бё выразил надежду на то, что француз закончит карьеру не раньше, чем норвежцу удастся его обыграть. «Что будет с биатлоном после Фуркада? Я», — заявил Йоханнес и добавил, что закончит карьеру одновременно со своим братом, несмотря на то, что у них пять лет разницы в возрасте.