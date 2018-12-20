Российский фигурист Константин Милюков поделился впечатлениями от своего проката короткой программы на национальном чемпионате, который стартовал в Саранске.

Константин безошибочно исполнил свою программу и расположился на третьем месте. После проката фигурист сообщил, что доволен своим выступлением, но при этом отметил небольшие недочёты на вращениях.

Милюков добавил, что остался очень доволен тем, какие оценки поставили судьи. Фигурист признался, что не ожидал столь высоких баллов, хоть и настраивался на чистый прокат.

Завтра, 21 декабря, спортсмены выйдут на лёд с произвольными программами. Константин сообщил, что к выступлению ему надо подойти спокойно и ничего не ждать.

Напомним, лидером после короткой программы стал Максим Ковтун, на втором месте идёт Михаил Коляда.