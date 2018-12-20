Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своём выступлении в короткой программе на национальном чемпионате, который проходит в Саранске.

Коляда идёт на втором месте, уступая лидеру соревнований Максиму Ковтуну всего 0,44 балла. После проката фигурист признался, что ему не удалось оправиться от болезни, и это помешало ему на льду. Напомним, незадолго до старта чемпионата России у спортсмена был диагностирован синусит.

Михаил отметил, что выступал как мог и старался выполнять все элементы до конца. Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил, что не собирается сниматься со соревнований. Стоит отметить, что после исполнения программы Коляда был вынужден обратиться к врачу за помощью.

Произвольные программы у мужчин состоятся завтра, 21 декабря, в 16:50. В парном катании по итогам короткой программы лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.