Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов будет лично контролировать вопрос о строительстве крытого стадиона для воспитанников детских домой.

Данный вопрос был озвучен сегодня, 20 декабря, в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина. Путин выразил уверенность в том, что проблемы со строительством стадиона будут решены в скором времени.

Как сообщает пресс-служба Смольного, оперативно разобраться в ситуации поручено вице-губернатору Владимиру Кириллову.

Напомним, на пресс-конференции представительница издания «Доступный спорт детям» пожаловалась главе государства на то, что созданное ими ООО без толку оббивает пороги организаций в попытках построить крытый стадион для таких детей. По ее словам, такое строительство поможет увести детей с улиц и дать им возможность реализовать себя.