Новый болид команды «Рено», выступающей в Формуле-1, будет представлен 12 февраля 2019 года.

Информацию об этом предоставила пресс-служба французской команды. Презентация будет проходить на базе команды в Энстоуне.

Напомним, что в следующем сезоне за «Рено» будут выступать австралийский гонщик Даниэль Риккардо, до этого представлявший «Ред Булл», и немецкий пилот Нико Хлькенберг, продливший контракт с командой.

По итогам завершившегося сезона «Рено» набрал 122 очка и занял четвёртом место в Кубке конструкторов.

Ранее даты презентаций объявили ещё две команды Формулы-1: «Рейсинг Пойнт» и «Феррари». «Рейсинг Пойнт» покажет новый болид 13 февраля, «Феррари» — 15-го. Стоит отметить, что «Феррари» стала первой командой, которая объявила дату презентации болида. Предсезонные тесты Формулы-1 будут проходить в Барселоне с 18 по 21 февраля и с 26 февраля по 1 марта.