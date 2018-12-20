Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился впечатлениями от выступления Максима Ковтуна в короткой программе чемпионата России. Напомним, Ковтун идёт лидером, опережая Михаила Коляду на 0,44 балла.

Ягудин выразил радость по поводу того, что Ковтуну удалось вернуться в элиту российского фигурного катания. Экс-спортсмен отметил, что Максиму удалось с лёгкостью исполнить два четверных прыжка. Ковтун преодолел свои внутренние противоречия и начал работать с умом, уверен Ягудин.

Также экс-фигурист добавил, что в короткой программе мужчинам не удалось показать чистое катание – из шестнадцати выступивших спортсменов без ошибок откатался лишь один.

Произвольные программы у мужчин состоятся завтра, 21 декабря, в 16:50. В парном катании после короткой программы лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.